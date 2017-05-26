На Донбасі знищено екс-ватажка батальйону терористів "Хуліган"

На Донбасі ліквідовано екс-ватажка батальйону терористів "Хуліган" Володимира Цвяха. На момент знищення він вже служив у "народній міліції "ЛНР".

Цю інформацію підтвердила РБК так звана прес-служба "народної міліції "ЛНР".

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"За яких обставин він загинув, а також інформація про інших загиблих уточнюється", - йдеться у повідомленні. На момент смерті Цвях служив у лавах "народної міліції "ЛНР" у званні майора.

Раніше про смерть Цвяха на своїй сторінці у Facebook повідомив російський кореспондент ВДТРК Олександр Рогаткін. Він знищений "на передовій, разом з командиром своєї розвідки", - написав журналіст.