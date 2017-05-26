На Донбасі знищено екс-ватажка батальйону терористів "Хуліган"

10:25, 26 травня 2017
Війна
2099 0

На момент смерті Цвях служив у лавах "народної міліції "ЛНР" у званні майора.

Цвях ліквідовано на Донбасі / vk.com

На Донбасі ліквідовано екс-ватажка батальйону терористів "Хуліган" Володимира Цвяха. На момент знищення він вже служив у "народній міліції "ЛНР".

Цю інформацію підтвердила РБК так звана прес-служба "народної міліції "ЛНР".

Читайте такожТимчук: На Донбасі ліквідовано російського снайпера

"За яких обставин він загинув, а також інформація про інших загиблих уточнюється", - йдеться у повідомленні. На момент смерті Цвях служив у лавах "народної міліції "ЛНР" у званні майора.

Раніше про смерть Цвяха на своїй сторінці у Facebook повідомив російський кореспондент ВДТРК Олександр Рогаткін. Він знищений "на передовій, разом з командиром своєї розвідки", - написав журналіст.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ліквідація екс-ватажка#Цвяха ліквідували на Донбасі