У Красногорівці тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів

У місті Красногорівка Донецької області тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів, здійснених бойовиками 28 травня.

Як повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області, піротехніки обстежили території восьми приватних домогосподарств. Вибухонебезпечні предмети не виявлені.

Також рятувальники розбирають завали в будівлі лікарні, пошкодженій внаслідок обстрілів.

Крім того, проведено підготовчі роботи з відновлення каналізаційного колектора.

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Системи життєзабезпечення у місті (водопостачання, електропостачання) працюють у штатному режимі.

Функціонує штаб з ліквідації наслідків обстрілу на чолі з заступником голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня бойовики обстріляли Красногорівку, внаслідок чого поранення дістали троє мирних жителів.

Також було пошкоджено 42 будівлі, в тому числі лікарня та школа, а також водогін. Того ж дня водопостачання було відновлено.