Тимчук про "армію" бойовиків на Донбасі: це люмпен, декласовані елементи (відео)

Український депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук заявив, що від самого початку військових дій на Донбасі Росія відчувала проблему у підготовці особового складу. Про це він повідомив в інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, спочатку РФ планувала проводити підготовку в Тульській області, але потім навчальні центри з'явилися на території ОРДЛО. Також нардеп відзначив низькі морально-психологічні якості проросійських бойовиків.

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"Тобто у своїй масі це люмпен, декласовані елементи, як раніше говорили. Люди, які мають досить сумнівні морально-психологічні якості, а тим більше – ділові", - зазначив Тимчук.

Він наголосив, що нинішні бойовики не могли отримати достатні військові навички на службі в українській армії, оскільки вона до окупації Криму і війни на Донбасі фактично деградувала.

"Відповідно, люди мають військово-облікові спеціальності, але реально вони не можуть якось експлуатувати техніку і використовувати озброєння", - говорить експерт.

За його словами, загальна кількість незаконних збройних формувань в ОРДЛО не змінилася – 36 тисяч осіб, з яких 6 тисяч – кадрові російські солдати. Тимчук додав, що російські солдати в основному є інструкторами, командирами підрозділів та операторами найбільш високотехнологічних озброєнь.