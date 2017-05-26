Росія поповнила лави бойовиків "ДНР" удмуртами

З Росії прибуло поповнення НЗФ "ДНР" для доукомплектації підрозділів зв’язку 1 армійського корпусу. Зокрема, 45 чоловік, з числа жителів Удмуртської республіки Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомили джерела у Збройних силах України.

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Також прослідковується поява нових бойовиків з цієї республіки у складі окремої артилерійської бригади 1 АК.

Водночас, мешканці міста Шахтарськ неодноразово спостерігали на продовольчому ринку бойовиків у військовій формі НЗФ "ДНР" з нашивками окремого танкового батальйону «Дизель», нетипова зовнішність та специфічний діалект яких явно вказував на їх приналежність до новоприбувших удмуртів.