Бойовики обстріляли школу та житлові будинки в Красногорівці, поранено мирну жительку – СЦКК

Проросійські бойовики обстріляли з 82-мм мінометів школу та житлові будинки в Красногорівці, поранено місцеву жительку.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook з посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю та координації за дотриманням режиму припинення вогню.

Згідно з повідомленням, бойовики впродовж дня двічі обстріляли житловий сектор Красногорівки із забороненої Мінськими домовленостями зброї. В мікрорайоні Сонячний одна з мін калібру 82 мм влучила у двір Красногорівської загальноосвітньої школи №1. Дітей та викладачів у школі в цей час не було, тому ніхто не постраждав.

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В тому ж мікрорайоні ще дві міни розірвалися біля житлового будинку, внаслідок чого поранення дістала місцева жителька.

На місці обстрілу працює спостережна група української сторони СЦКК. Інформація про руйнування уточнюється.

«Таким чином, НЗФ ОРДО вчергове підтверджують ігнорування Мінськими домовленостями та прагнення подальшого загострення збройного конфлікту на Донбасі», - наголосила українська сторона СЦКК.