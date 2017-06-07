Електропостачання ДФС відновлено, подачу води почнуть після обіду

Подача електрики на Донецьку фільтрувальну станцію відновлена, воду в мережі водопостачання пустять по обіді.

Про повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій на сторінці в Twitter.

"Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено. Виконуються підготовчі роботи для подачі води, орієнтовно воду дадуть о 14:00", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 3 червня російсько-терористичні війська вкотре обстріляли з мінометів Донецьку фільтрувальну станцію, внаслідок чого вона була знеструмлена.

Станція забезпечує водою населені пункти по обидва боки від лінії розмежування: Авдіївку (близько 22 тис. жителів), Красногорівку і Верхньоторецьке, а також тимчасово окуповані Донецьк, Ясинувату, селища Василівка і Спартак. За час військових дій станція неодноразово опинялася під обстрілами, в результаті яких її роботу зупиняли.

Вчора ремонтники відремонтували лінії електропередач в районі станції.