На окупованій території під час спроби запуску Донецької фільтрувальної станції виявлено прорив ЛЕП

Під час спроби запуску зупиненої внаслідок обстрілів Донецької фільтрувальної станції було виявлено прорив лінії електропередач на тимчасово окупованій території.

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Про це віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко повідомив у Twitter.

«Авдіївка. Сьогодні близько 9:00 при спробі запустити Донецьку фільтр. станцію виявлено порив лінії електропередач на непідконтр. території», - написав він.

При цьому Зубко зазначив, що водопостачання Авдіївки здійснюється за графіком з резерву Запас води в резервуарі становить 3 тис. м куб.

Наразі здійснюється узгодження сторін щодо проведення ремонтних робіт, додав він.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 3 червня російсько-терористичні війська вкотре обстріляли з мінометів Донецьку фільтрувальну станцію, внаслідок чого вона була знеструмлена.

Станція забезпечує водою населені пункти по обидва боки від лінії розмежування: Авдіївку (близько 22 тис. мешканців), Красногорівку і Верхньоторецьке, а також тимчасово окуповані Донецьк, Ясинувату, селища Василівка і Спартак. За час воєнних дій станція неодноразово опинялася під обстрілами, в результаті яких її роботу зупиняли.