У Києві продають крадену форму ЗСУ - волонтер (фото)
Ветеран АТО зазначає, що форми на складах постійно не вистачає, а тут її продають у магазинах.
У столиці біля залізничного вокзалу продають крадену у ЗСУ форму. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив ветеран АТО, волонтер Мартін Брест.
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"Вкрав відповідальний у своїх ту форму, якій вічно не вистачає. Комплект літній польовий коштує нам в армію близько 800 грн. Продано в магазин за 500 грн оптом. Магазин щасливо торгує, бо шо? Правильно. Форми не вистачає, й військові її купують. У цьому самому магазині", - йдеться в його повідомленні.
За словами Бреста, в магазині точно знають, що торгують краденим.
"ВСП не може нічого, не їхня юрисдикція. Поліція не може нічого - це ФОПка, накладних немає, нічого немає", - зазначив волонтер.