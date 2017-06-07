У Києві продають крадену форму ЗСУ - волонтер (фото)

У столиці біля залізничного вокзалу продають крадену у ЗСУ форму. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив ветеран АТО, волонтер Мартін Брест.

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"Вкрав відповідальний у своїх ту форму, якій вічно не вистачає. Комплект літній польовий коштує нам в армію близько 800 грн. Продано в магазин за 500 грн оптом. Магазин щасливо торгує, бо шо? Правильно. Форми не вистачає, й військові її купують. У цьому самому магазині", - йдеться в його повідомленні.

За словами Бреста, в магазині точно знають, що торгують краденим.

"ВСП не може нічого, не їхня юрисдикція. Поліція не може нічого - це ФОПка, накладних немає, нічого немає", - зазначив волонтер.