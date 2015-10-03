На військових складах почали видачу зимового одягу для бійців ЗСУ - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"Військові склади розпочали видачу теплих одностроїв нового зразка. Всі розміри одягу є в наявності – форми достатньо, щоб забезпечити всіх бійців. Видача речей відбувається по справедливості – від передової, в тил. Окрім теплих штанів і курток, військовослужбовці отримують зимову натільну білизну, шкарпетки та спальні мішки", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Степан Полторак 1 жовтня заявив, що цього року на 100% створено запас зимового одягу для військовослужбовців.

За його словами, військові перейдуть на зимову форму одягу до 15 жовтня.