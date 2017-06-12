На Донеччині можуть оголосити надзвичайний стан через проблеми з водою. Про це у Facebook повідомляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Ситуація із водозабезпеченням області складна. На сьогоднішній день без централізованого водопостачання 14 міст та 58 селищ – це 382 тисячі чоловік. Без води залишаються Волноваха, Селидове, Українськ, Гірник, Новоградівка, Покровськ, Мирноград, Родинське, Мар`їнка, Красногорівка, Вугледар та Добропілля", - повідомив він.

Населенню воду підвозять із резервних резервуарів та скважин. Залучаються люди та техніка ДСНС, комунальні та сільськогосподарські підприємства, які мають автоцистерни.

Читайте такожПівденно-Донбаський водопровід знову зупинений через обстріли: ремонт буде довгим

"Станом на тепер проведення ремонтно-відновлювальних робіт та запуск насосної станції неможливе – немає гарантій безпеки для працівників. Домовилися, щоб сьогодні на місце допустили оглядову групу, яка зможе визначити обсяг руйнувань. Зараз на насосній станції працюють енергетики "Води Донбасу" - проводять дефектовку та визначають обсяги відновлювальних робіт. Буквально кілька хвилин тому у супроводі ОБСЄ до оглядових робіт долучилися й працівники ДТЕКу. По завершенню огляду вимагатимемо допуску до об`єкту ремонтних бригад. Знову ж таки - за умови наявності гарантій їхньої безпеки. Розглядається питання оголошення на Донеччині надзвичайної ситуації", - підсумував Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН, насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водопроводу зупинена через пошкодження обладнання в результаті обстрілу. Як повідомляє КП «Вода Донбасу», пошкоджено два електричних введення (лінії електропередачі і трансформатор 35 кВ), будівля насосної станції, вікна, двері, також пошкоджено будівлю акумуляторної. Крім того, через попадання боєприпасів на території насосної станції викорчувані дерева.