Бойовики знову обстріляли Ольгінку: пошкоджені житлові будинки

Сьогодні вночі терористи обстріляли житлові квартали селища Ольгінка Донецької області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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Внаслідок вибухів великокаліберних боєприпасів пошкоджено три житлових будинки по вулиці Привокзальній. Осколками посічено стіни та вибиті шибки. Серед цивільного населення постраждалих немає.

На місці обстрілу працює спостережна група української сторони СЦКК. Інформація щодо інших наслідків уточнюється.

В ООН заявили про необхідність припинення обстрілу житлових районів Донбасу.

«Важливо, щоб сторони конфлікту дотримувалися міжнародного гуманітарного права. Це означає, що вони повинні припинити обстріли житлових зон, а також вивести з населених районів своє військове обладнання і військових», - заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер.

Нагадаємо, вчора в результаті обстрілу в селі Ольгінка була пошкоджена ціла вулиця.