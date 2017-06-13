ООН попереджає про ризик подальшої ескалації воєнних дій на Донбасі

Експерти Організації Об’єднаних Націй попереджають про ризик подальшої ескалації воєнних дій на Донбасі із наближенням літа, враховуючи тенденції попередніх років, та констатують поглиблення соціально-економічної кризи в зоні конфлікту.

Про це йдеться у Доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні Управління верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини за період з 16 лютого по 15 травня 2017 року, розміщеній на сайті організації.

У доповіді зазначається, що сторони збройного конфлікту на сході України неодноразово порушували угоди про припинення вогню, що спричинило подальше загострення бойових дій і загибель людей на початку четвертого року конфлікту.

В ООН констатували, що у звітній період режим припинення вогню щоденно порушувався. В зоні конфлікту широко використовувалась стрілецька зброя, а також легке і важке озброєння.

Також у доповіді йдеться, що бойові дії спричиняють пошкодження життєво важливої інфраструктури, в тому числі шкіл, лікарень та об'єктів водопостачання, що викликає серйозне занепокоєння щодо захисту цивільного населення.

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Крім того, у доповіді попереджається про ризик подальшої ескалації бойових дій із наближенням літа, враховуючи тенденції попередніх років.

«Соціально-економічна криза на сході країни поглибилась. Один з її чинників – складна процедура верифікації, запроваджена у 2016 році, що позбавила пенсій понад 400 000 громадян України», - зазначається в документі.

Також експерти ООН рекомендують українській владі скасувати законодавчий акт, яким передбачено припинення соціальних виплат жителям окупованих територій. Зазначається, що це змушує пенсіонерів, які проживають на території, підконтрольній озброєним групам, для отримання пенсій реєструватися внутрішньо переміщеними особами.

«Цей крок необхідний для забезпечення рівного ставлення до всіх громадян України, незалежно від місця їхнього проживання. Він також сприятиме майбутньому примиренню», - вважають в ООН.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі за останні три місяці загинули 36 цивільних осіб.