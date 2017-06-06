На Донбасі активізувалися "чорні копачі", половина з них - росіяни - ІС

У "МВС ДНР" та "МДБ ДНР" практично одночасно відзначають різку активізацію "команд чорних копачів" на місцях минулих боїв періоду 2014-2015 років в окупованих районах Донецької області.

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Ці команди збирають зброю, боєприпаси, предмети спорядження і т. д., пише на своїй сторінці у Facebook нардеп, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"Такі "чорні копачі" вже відзначені у районі Маринівки (Шахтарський р-н), Амвросіївки, Яготин (Амвросіївський р-н) і Старобешевого. Серед десятка затриманих "місцевими правоохоронцями" членів таких команд, половина - громадяни РФ", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Росія у суді ООН стверджувала, що бойовики знайшли зброю у шахтах Донбасу.