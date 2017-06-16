До України можуть відправити радника від Берегової охорони США

Берегова охорона Сполучених Штатів Америки у рамках співпраці з Державною прикордонною службою України може відправити в Україну радника. Про це йшлося під час зустрічі першого заступника голови ДПСУ генерал-полковника Василя Серватюка із заступником командувача Берегової охорони США адміралом Чарльзом Мішелем, повідомляє Держприкордонслужба.

Читайте такожВ Україну на зліт байкерського клубу не пропустили 10 іноземців з РФ, Німеччини та Марокко"Василь Серватюк та Чарльз Мішель обговорили широке коло питань, які стосуються як розвитку раніше започаткованих ініціатив, так і запровадження більш глибокого та системного підходу у підвищенні можливостей Морської охорони прикордонного відомства України виконувати завдання з охорони та оборони державного кордону на морі. Окремо американська та українська сторони розглянули можливість направлення довгострокового радника Берегової охорони США в Україну", - йдеться у повідомленні.

Також обговорювали подальшу співпрацю в реформуванні Морської охорони ДПСУ для гарантування належного рівня безпеки в акваторіях Азовського та Чорного морів.