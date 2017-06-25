З початку доби бойовики 4 рази обстріляли позиції сил АТО - штаб

З початку доби бойовики 4 рази обстріляли позиції сил АТО.

«Натомість, на жодну збройну провокацію ворога українські захисники сьогодні не піддались і вогонь не відкривали», - йдеться у повідомленні прес-центру АТО в Facebook.

Зазначається, що російсько-терористичні бандформування й далі не виконують в повному обсязі всі зобов'язання в межах останніх домовленостей щодо дотримання перемир'я.

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«Приморський напрямок. На цій ділянці лінії розмежування противник відкривав вогонь по позиціях сил АТО один раз - одразу після опівночі бив зі станкового протитанкового гранатомету поблизу Павлополя», - повідомили в штабі.

За даними прес-центу, на донецькому напрямку проросійські озброєні банди порушували перемир'я двічі. Обидва рази - північно-східніше Авдіївки, в районі населеного пункту Кам'янка. Близько 13.00 години бойовики здійснили обстріл одного з опорних пунктів сил АТО зі стрілецької зброї. А за три години окупанти обстріляли там укріплення українських захисників з 82-мм мінометів.

На луганському напрямку на даний час також зафіксовано лише один ворожий обстріл. Зокрема, по опівдні окупанти зі стрілецької зброї вели вогонь по воїнах сил АТО, які тримають оборону неподалік селища Жовте.

«В результаті ворожих обстрілів жоден військовослужбовець ЗС України сьогодні не постраждав», - додали в штабі.