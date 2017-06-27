"Хлібне перемир'я" на Донбасі: бойовики обстріляли позиції сил АТО з мінометів

За минулу добу бойовики 18 разів відкривали вогонь по підрозділам українських захисників, порушуючи "хлібне перемир'я"

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

Шість обстрілів найманці здійснили, застосовуючи міномети.

На Приморському напрямку близько 9 години ночі бойовики обстріляли з 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів укріплення в районі Водяного. А вже під кінець доби супротивник із стрілецької зброї обстріляв бійців сил АТО, які тримають оборону поблизу Павлополя.

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На Донецькому напрямку було зафіксовано 7 випадків порушення режиму припинення вогню. Вдень позиції в районі Луганського, що на Світлодарській дузі, накрили вогнем з гранатометів. Окупанти застосовували міномети калібру 120 і 82 мм, гранатомети і стрілецьку зброю різного калібру біля Кам'янки. Крім того, 82-міномети і піхотне озброєння окупанти неодноразово застосовували в передмісті Авдіївки.

Бойовики 9 разів порушили "режим тиші" на Луганському напрямку. На початку доби вони випустили кілька мін калібру 82 мм по позиціях українських захисників неподалік Жовтого. На світанку ворожі снайпери намагалися потрапити у військовослужбовців ВСУ, які тримають оборону в районі Попасній і Новотошківського. Вороги били з автоматичних гранатометів станкових в районі Новотошковского, а поблизу Щастя - з 82-мм мінометів. Поблизу Кримського зафіксовано факт використання противником міномета калібру 120-мм, а неподалік від Новоолександрівки - гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки терористи били зі стрілецької зброї.

"Втрат серед українських вояків в результаті обстрілу ворожих вчора не було", - відзначили в штабі.

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