Журналіст розкрив подробиці бою на Донбасі, в якому зник підполковник НГУ

Журналіст Юрій Бутусов нагадав, що 3 червня при виконанні бойового завдання у "сірій зоні" зник заступник командира окремого загону спеціального призначення "Вега" Західного територіального управління Нацгвардії, командир 2-ї розвідувально-пошукової групи підполковник Олександр Бойко.

Група Бойка у складі 15 розвідників отримала завдання штабу АТО провести розвідку в смузі 24-ї механізованої бригади у районі Попасна, Катеринівка, Золоте, пише Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

"Завдання звичайне, спецназ та снайпери Нацгвардії проводять регулярні пошуки в "сірій зоні", в тому числі й у цьому районі. Позиції противника в тому районі, куди вони йшли, були слабко вивчені. Бойко взяв із собою не всю групу - а лише п'ятьох бійців. Причини не ясні. Можливо, не хотів ризикувати всіма", - йдеться у повідомленні журналіста.

Він зазначив, що група далеко відійшла від позицій українських військ й зблизилася з позиціями противника, а приблизно об 11:00 під час руху групи, вона зазнала вогневого нальоту. "Вогонь був не прицільний, мабуть, били по площі, почувши шум або помітивши рух з одного з постів спостереження супротивника", - йдеться у його повідомленні.

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Зазначається, що у першому офіційному рапорті йшлося про мінометний обстріл. Проте пізніше надійшли доповіді й про обстріл зі стрілецької зброї. Однак близького вогневого контакту не сталося. Журналіст каже, що, судячи з наявних описів характеру бойового зіткнення, йшлося про обстріл з дистанції.

"Під час вогневого нальоту підполковник Бойко, який рухався першим на чолі групи, отримав кілька поранень. Бійці віднесли його в бік і повідомили, що від отриманих поранень Олександр загинув на місці. З командира зняли екіпірування та зброю, однак саме тіло вирішили із собою не брати", - розповів Бутусов.

Крім того, група вийшла розрізнено - один з бійців вийшов сам, їх не переслідували, вони вийшли без командира і повідомили, що їх чекала засідка.

"На пошуки свого друга негайно вийшов з іншою групою інший заступник командира "Веги" - підполковник Владислав Аллеров (син командувача НГУ)", - йдеться у повідомленні журналіста.

Однак, продовжив він, виявити в зазначеному місці тіло Бойка групі Аллерова не вдалося: під час пошуку група вийшла на позиції противника, зазнала тривалого обстрілу і була змушена припинити пошуки.

"Стало очевидно - або у визначенні місця залишення тіла сталася помилка, або Бойко не загинув, а після важких поранень зумів заповзти у якесь укриття", - припускає Бутусов.

Потім командування АТО запросило перемир'я в цьому районі для пошуку офіцера. Відомо, що місце зникнення розташоване поблизу позицій противника. Російське командування заявило, що в результаті багатоденних пошуків підполковник не виявлено.

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"На жаль, незважаючи на відсутність розуміння ситуації, товариші зі служби дружині підполковника повідомили, що він загинув у бою, що тіло буде доставлене в частину найближчим часом. Проте тіло не виявили. Минуло вже три тижні, доля Олександра невідома. Доказів, що він загинув, наразі немає", - додав Бутусов.

Незабаром штаб АТО й командування НГУ зробили офіційні повідомлення, що місцеперебування підполковника невідоме.

"Поки немає підстав припустити, що Олександр перебуває у руках російських спецслужб. Бойко по суті займався військовою розвідкою, особливо секретною інформацією, доступу до агентурних даних у нього не було. Якщо б ворог захопив тіло загиблого, то як зазвичай постаралися б влаштувати виставу, зіграти на публіку. Якщо б він був живий - аналогічно", - підсумував журналіст.

У військовій прокуратурі вже розслідують цей інцидент після письмової заяви дружини зниклого.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня стало відомо, що полковник Бойко зник безвісти під час виконання бойового завдання в результаті бойового зіткнення на Луганщині.

Незабаром дружина 35-річного командира розвідки, підполковника Олександра Бойка Світлана заявила, що їй відомо про обставини зникнення Бойко біля Золотого в Луганській області. Жінка заперечує, що її чоловік зник. "Він не зник, його залишили на полі бою тяжко пораненим", - сказала вона.