Мати росіянина, який потрапив у полон на Донбасі, спростувала заяви Міноборони РФ про його звільнення з контрактної служби

Мати Віктора Агєєва, взятого в полон в Луганській області, заявляє, що її син все ще перебуває на службі у ЗС РФ і навіть отримав у травні цього року звання єфрейтора. Про це пише "Новая газета".

Так, видання публікує звернення депутата Бориса Вишневського до міністра оборони РФ, в якому з посиланням на заяву матері Агєєва говориться, що після проходження строкової служби в армії її син через рік вступив на контрактну службу і відбув на службу у військову частину, що знаходиться в місті Батайську Ростовської області 18 березня 2017 року, звідки він їй щотижня дзвонив, а 5 травня цього року надіслав копію наказу від 4 травня про присудження йому звання єфрейтора.

Агєєв також повідомляв, що задоволений службою і нічого не говорив про намір розірвати контракт.

Востаннє, за словами матері, Віктор виходив на зв'язок 30 травня 2017 року.

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Мати Агєєва звернулася в районний і крайовий військкомат для роз'яснень про долю сина, але ніяких результатів це не принесло.

Як повідомляв УНІАН, російський контрактник Агєєв був затриманий українськими військовими у складі ДРГ бойовиків, яка була знешкоджена 24 червня під Жолобком Луганської області. Пізніше в Міноборони РФ заявили, що захоплений в полон в Луганській області росіянин Віктор Агєєв в минулому році звільнився в запас».