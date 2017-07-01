Бойовики намагаються зсунути лінію фронту на Донбасі – Лисенко

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі намагаються зсунути лінію фронту, українські війська відкривають вогонь у відповідь. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Читайте такожБойовики гатять по житлових кварталах Мар'їнки, попри "хлібне перемир'я" – штаб АТО

За його словами, на Донецькому напрямку по Горлівському периметру бойовики вчора вранці порушили режим тиші у Верхньоторецькому, ввечері здійснили три обстріли українських позицій у Зайцевому. Під час кожного з них застосовували бронетехніку.

На ділянці фронту Кам’янка – Авдіївка – позиція «Шахта Бутовка» поблизу Кам’янки майже дві години тривав мінометний обстріл.

«Ближче до вечора ситуація загострилася: противник посилив мінометний вогонь та увів у дію танки. Ворожі обстріли тривали до пізнього вечора, українські війська відкривали вогонь у відповідь. Агресивні дії окупантів свідчать про те, що противник намагався посунути лінію фронту на схід, але ці спроби традиційно зазнали фіаско», - розповів Лисенко.

На Світлодарській дузі бойові дії розгорнулися ввечері. «Противник застосовував легке озброєння, міномети та бронетехніку, причому вогонь вівся з двох різних напрямків. При цьому було випущено 25 мін», - додав речник.