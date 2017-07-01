Обстановка в зоні АТО протягом дня відносно стабілізувалася - штаб

Оперативна обстановка в районі проведення антитерористичної операції впродовж дня відносно стабілізувалася, сьогодні підрозділи російсько-окупаційних військ 9 разів обстрілювали оборонні укріплення українських захисників.

Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за день станом на 18.00 годину 1 липня, більшість ворожих обстрілів відбулася ще до світанку.

«Під час бойових дій втрат серед бійців сил АТО сьогодні не було», - повідомили у штабі.

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На Приморському напрямку найбільш активно бойовики застосовували зброю у західному передмісті тимчасово окупованого Донецька та на узбережжі Азовського моря. Так, зранку загарбники з танків, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів обстріляли опорні пункти ЗСУ поблизу Красногорівки. Дещо згодом під щільний обстріл противника з 82-мм мінометів потрапили українські воїни, котрі тримають оборону в районі Водяного. А в другій половині дня бойовики били з автоматичних станкових гранатометів по оборонцях Широкиного.

На Донецькому напрямку бойовики сконцентрували свою вогневу активність на Світлодарській дузі. Окупанти, зокрема, ще до світанку декілька разів, використовуючи міномети різних калібрів, БМП та гранатомети, вели вогонь по опорних пунктах сил АТО в районі Луганського. Окрім того, вранці противник з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів здійснив обстріл одного з опорних пунктів ЗСУ у південному передмісті Авдіївки.

На Луганському напрямку сьогодні вдень бойовики зброї не застосовували. Втім, ще вночі проросійські бандформування здійснили обстріл невисокої інтенсивності з артилерійських систем калібру 152 мм по оборонних укріпленнях українських воїнів неподалік Кримського.

Як повідомляв УНІАН, підтримувані Росією бойовики на Донбасі намагаються зрушити лінію фронту.