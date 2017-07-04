Бойовики сьогодні знизили активність обстрілів позицій сил АТО

З початку доби на Донбасі бойовики лише 6 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях Збройних сил України. Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00, артилерію та інше озброєння, яке заборонене Мінськими угодами, ворог сьогодні не застосовував.

Читайте також"Затишшя" на Донбасі: минулої доби двоє військових загинули, ще троє були поранені - штаб АТОНа Приморському напрямку сьогодні окупанти лише один раз порушували перемир'я. Одразу після опівночі з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї противник обстріляв один з опорних пунктів Збройних сил України в районі Гнутового.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування ще вночі відкривали вогонь по позиціях сил АТО у південному передмісті Авдіївки, неподалік Опитного та в районі Зайцевого. Використовували найманці гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети, подекуди били з озброєння БМП.

На Луганському напрямку проросійські озброєні банди також лише один раз порушували сьогодні перемир'я - у другій половині дня неподалік селища Кряківка, де бойовики відкривали вогонь по підрозділах ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів та БМП.