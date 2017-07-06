На Луганщині затримали ватажка одного з бандугруповань "ЛНР": відповідав за озброєння з Росії (фото, відео)
Затриманий ватажок повідомив про наявність озброєння та техніки російського виробництва у лавах терористів.
Затримано одного з ватажків незаконного збройного формування "2-га окрема гвардійська мотострілецька бригада 2-го армійського корпусу народної міліції "ЛНР" на Луганщині. Про це повідомили у прес-службі СБУ.
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Зазначається, що терорист безпосередньо відповідав за боєготовність "підрозділу", отримання та облік озброєння з Російської Федерації. Також він брав участь у бойових діях проти сил АТО.
Затриманому оголошено про підозру за ст. 258-3 ККУ. Він вже спілкується зі слідчими, зокрема, повідомив про наявність озброєння та техніки російського виробництва у лавах терористів, керівництво НЗФ кадровими російськими військовими.
Як повідомляв УНІАН, на Донбасі ліквідовано екс-ватажка батальйону терористів "Хуліган" Володимира Цвяха.