Росія відмовляється від свого військового Агєєва: за чотири дні неможливо підписати контракт зі ЗС

Міністерство оборони Росії назвало "брехнею" те, що взятий українськими військовими у Луганській області в полон Віктор Агєєв був контрактником у Збройних силах Росії - навіть незважаючи на власні зізнання Агєєва.

У повідомленні прес-служби Південного військового округу йдеться, що Віктор Агєєв не міг підписати контракт зі Збройними силами РФ за чотири дні, як він стверджує у своєму інтерв'ю, тому що на це нібито потрібно більше місяця, передає "Радіо Свобода".

Читайте такожІдентифіковано бойовиків та військових РФ, полонених та знищених під Жолобком (фото)

В інтерв'ю напередодні Агєєв повідомив, що служить у Новочеркаську, в полку зв'язку та навчальному центрі Повітряно-космічних сил Росії. Він підтвердив, що в березні 2017 року приїхав в Ростовську область і підписав контракт на службу в Збройних силах Росії. За його словами, він приїхав у свою частину, пробув там 4 дні, підписав контракт і буквально одразу був відправлений у Донбас.

Росіянин Віктор Агєєв був затриманий українськими військовослужбовцями в Луганській області. Наразі він утримується в СІЗО у Старобільську.

У Міноборони Росії стверджують, що Агєєв раніше служив у російській армії, але був "звільнений у запас" ще в травні 2016 року.