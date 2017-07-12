На Донбас прибули офіцери російського ГРУ через провали розвідки "ДНР" – ІС

В «1-й АК ДНР» прибула нова група офіцерів ГРУ ГШ ЗС РФ, метою якої є переформатування і підвищення ефективності роботи військової розвідки ДНР».

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

Наголошується, що головна причина прибуття російських офіцерів – різке зниження кількості та якості інформації, що видобувається останнім часом (протягом травня-червня ц. р.). На думку фахівців з РФ, «військова розвідка ДНР» стала поступово втрачати свої «агентурні позиції» в районах і місцях дислокації штабів, командних пунктів і ПУ сил АТО, які, на думку представників російського ГРУ, повинні перебувати під постійним наглядом і контролем.

Читайте такожУ "ДНР" почастішали випадки свавілля з боку бойовиків – ІС

«Як вказали у своє виправдання представники керівництва «військової розвідки ДНР», основною причиною зниження ефективності роботи є різка активізації контррозвідувальних заходів СБУ на прифронтовій території, контрольованій Україною. Однак, на думку офіцерів ГРУ, причинами неефективності роботи є низка факторів, пов'язаних з низьким рівнем професіоналізму самих співробітників «розвідки ДНР» - недбалість у роботі офіцерів, що курують, недотримання конспірації як агентами, так і їхніми кураторами (у тому числі використання відкритих каналів зв'язку) та ін. У зв'язку з цим російські фахівці, що прибули, зажадали «посилити» роботу з кадрами і агентурою», – повідомили в ІС.