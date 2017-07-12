У зоні АТО затримали бойовика "ЛНР" та росіянина з військовим квитком
На Донбасі затримали громадянина Російської Федерації, у якого при собі був військовий квиток.
У зоні проведення антитерористичної операції військовослужбовці Нацгвардії затримали двох громадян - бойовика "ЛНР" та росіянина. Про це повідомили у прес-службі НГУ.
У ході перевірки автомобіля ВАЗ та документів на блокпосту поблизу населеного пункту Городище Луганської області було виявлено пасажира, який, за попередньою інформацією, у базі проходить як бойовик "ЛНР".
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"Тим же військовим нарядом у ході перевірки автомобіля Фольцваген та перевірки документів було виявлено пасажира, який, за паспортними даними, - громадянин Російської Федерації та мав при собі військовий квиток РФ", - розповіли у Нацгвардії.
Цих громадян затримали та передали до військової контррозвідки.
Як повідомляв УНІАН, на початку червня прикордонники затримали російського полковника, який був другом терористів "Гіві" і "Мотороли".