Друг "Гіві" та "Мотороли": прикордонники розповіли подробиці затримання російського полковника

Прикордонники затримали російського полковника, який був другом терористів «Гіві» та «Мотороли».

Про це помічник голови Державної прикордонної служби, прес-секретар відомства Олег Слободян повідомив у Facebook.

За його інформацією, чоловіка було затримано ще на початку червня.

«Близько опівночі на виїзд з України прибув громадянин України Войтенко Валерій Георгійович, 54 року народження, який пред'явив для контролю загальногромадський паспорт громадянина України. Під час контролю другої лінії у старшого зміни прикордонних нарядів виникли сумніви щодо мети поїздки даного громадянина (він надав телеграму з ПМР про тяжкий стан здоров'я його матері та плутався з даними свого паспорта). Для детального опитування підозрілого громадянина в пункт пропуску прибули офіцери оперативних підрозділів Держприкордонслужби», - написав Слободян.

Оперативки запропонували чоловіку показати вміст кишень та багажу.

«Дещо пручаючись, останній таки дістав з кишень мобільний телефон (слайдер), на якому знаходились фото із сепаратистських мітингів, гроші, автобусні квитки», - додав Слободян.

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За його словами, в результаті детального огляду речей у куртці чоловіка була виявлена внутрішня потайна кишеня, з якої було вилучено аркуш паперу з установчими даними та телефонами перших осіб ПМР та людей з РФ, орден "Червона зірка", смартфон, флеш-носії інформації (на них виявлені фотографії затриманого з терористами "Моторола", "Гіві", Захарченком; відео обстрілів української території; агітаційні матеріали "ДНР" та "ЛНР"; фото з місць бойових дій з Дебальцевого, Донецький аеропорт, Горлівка, Сніжне, Іловайськ; документи службової документації за його підписом; методичні матеріали щодо проведення розвідувально-диверсійних заходів та багато іншої цікавої інформації).

В подальшому вдалося встановити справжню особу затриманого. Ним виявився полковник РФ Гратов Валерій 52 року народження, якого російські спецслужби планували зробити "заступником міністра держбезпеки ПМР".

Затриманого прикордонники передали співробітникам СБУ, додав Слободян.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що контррозвідка СБУ провела спецоперацію й затримала товариша "Мотороли", "Гіві" й Захарченка.