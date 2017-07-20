Журналіст показав відео із сьогоднішнього "пекла" в зоні АТО - Красногорівки
17:28, 20 липня 2017Війна
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Журналіст показав відео, на якому можна почути, як загострилася ситуація на фронті.
Противник намагався прорватися в Красногорівці, через що сили АТО зазнали втрат. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
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"Малоросійські виродки полізли. Спроба прориву. Красногорівка. У нас важкі втрати", - йдеться у його повідомленні.
Також Цаплієнко опублікував відео з Красногорівки, в якому чути розриви 120-мм мін.
Як повідомляв штаб АТО, за поточну добу, 20 липня, загинули четверо українських військових, один потрапив у полон.
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