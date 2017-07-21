США засудили ескалацію насильства на Донбасі

США засудили чергове загострення ситуації на сході України. Про це заявила речниця Державного департаменту США Хізер Нойерт.

Вона заявила, що останні 24 години стали "самим смертоносним періодом" в зоні АТО у 2017 році. Нойерт зазначила, що за минулу добу загинули 8 українських військовослужбовців. П'ять з них загинули в результаті атаки, здійсненої підконтрольними РФ силами.

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Нойерт закликала Росію і підконтрольних їй бойовиків припинити вогонь і виконувати Мінські угоди.

Раніше повідомлялося, що штаб АТО озвучив подробиці бою біля Красногорівки, в результаті якого ВСУ понесли втрати.