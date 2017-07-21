В ІС повідомили подробиці атаки бойовиків під Красногорівкою
Напередодні відбувся жорсткий бій під Красногорівкою, в ході якого обидві сторони зазнали втрат.
За оперативними даними групи «Інформаційний спротив», протягом останніх діб російські окупаційні війська на Донбасі різко активізувалися на низці ділянок.
Повідомляється, що окупанти знову почали активно застосовувати важке озброєння (122-мм і 152-мм ствольна артилерія, 120-мм міномети, танки).Так, в районі Красногорівки противник завдав масованого вогневого нальоту двома вогневими артилерійськими батареями 122-мм і 152-мм калібру (фіксувалися вогневі позиції південніше шахти Скочинського і на ділянці східніше незавершеного відрізку від Кільцевої до вул. Кірова).
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«Окупанти активно обстрілювали передові позиції ВСУ на північно-східній околиці Красногорівки, а також задіяли 2 бронегрупи – одна з південно-західної околиці Старомихайлівки (у складі двох танків і однієї БМП-2), активно маневруючи, інтенсивно обстрілювала передові позиції ЗСУ в районі висоти 180.8 і північно-східніше, друга (у складі 1 танка і 1 БТР), діючи з боку асфальтно-бетонного заводу, поступово переміщаючись на північ, вела обстріл південної та південно-східної околиці Красногорівки, в т. ч. по житловому сектору», – йдеться в повідомленні.
При цьому, використовуючи вогневе прикриття, група бойовиків, діючи з боку північно-західної околиці Старомихайлівки, спробувала, потай скоротивши дистанцію з передовими позиціями ЗСУ, їх атакувати з близької відстані. Однак, в результаті короткого ближнього бою на цій ділянці з підрозділом ЗСУ, що оборонявся, змушена була відійти на вихідний рубіж, зазнавши втрат. Відхід групи противника супроводжувалося масованим вогнем 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів, також в ході обстрілів Красногорівки окупанти двічі застосували установку «Град-П».