На Донбасі не заморожений конфлікт, а гаряча війна - Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявляє, що на Донбасі не заморожений конфлікт, а гаряча війна.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, про це він заявив під час відвідання делегацією Держдепу прифронтового міста Авдіївка Донецької області.

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«Я приїхав сюди особисто, щоб ознайомитися з деталями даних подій. Можу сказати – це жахлива трагедія, адже ми знаємо, що Україна квітуча держава. Наше головне завдання – відновити цілісність і суверенітет України», - заявив Волкер.

«Як я зрозумів, це не заморожений конфлікт, а гаряча війна. А ціна небезпечно висока - людські життя», - додав він.

За словами Волкера, після візиту в Україну він планує провести низку зустрічей з представниками урядів європейських країн, щоб консолідувати позицію щодо ситуації в зоні АТО.

Делегація відвідала відремонтовану школу та Авдіївський коксохімічний завод.

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Як повідомляв УНІАН, свою поїздку в зону проведення АТО делегація Держдепу США на чолі з Волкером розпочала з відвідання штабу оперативно-тактичного угрупування «Донецьк». Очікується що завтра, 24 липня, Волкер прибуде до Києва, де зустрінеться з представниками української влади.

Потім він вирушить до Парижа, Брюсселя, Відня і Лондона.

7 липня колишнього посла США в НАТО Волкера було призначено спеціальним представником Держдепу США з питань України.