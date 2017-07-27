День в АТО: один військовий загинув і четверо поранені

З початку доби незаконні збройні формування 8 разів порушили режим тиші, один військовий загинув і четверо отримали поранення. Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу АТО.

«Сьогоднішній день у зоні АТО вчергове показав, що російсько-терористичні формування не збираються дотримуватись мирних домовленостей, продовжують цілеспрямовані обстріли, що призводить до людських жертв», - йдеться у повідомленні.

Так, близько 8-ї ранку бойовики відкрили вогонь з гранатометів і стрілецької зброї по позиціях сил АТО неподалік Водяного. Також біля 10 години злочинці знову били з гранатометів по Водяному, а об 11 годині – по селищу Широкине.

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Зазначається, що на Луганському напрямку бандформування гранатометним вогнем накривали позиції сил АТО у Новотошківському. Внаслідок цього обстрілу двоє українських бійців отримали осколкові поранення. Крім того, зранку неподалік Кримського в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення ще один військовий.

«На Донецькому напрямку бойовики зі стрілецької зброї вели вогонь по Новгородському. А близько 15 години при обстрілі позицій ЗСУ у селище Зайцеве ще один військовий отримав осколкове поранення», - додали в штабі.

Як відомо, вчора біля Катеринівки відбувся бій між ЗСУ та терористами.