Окупанти на Донбасі розповсюджують наркотик для стимулювання диверсій проти сил АТО - розвідка

Кадровий російський військовий на Донбасі розповсюджував серед бойовиків наркотичні засоби аби стимулювати їх брати участь у диверсійно-розвідувальній діяльності проти підрозділів ЗС України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України на сторінці у Facebook.

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«На окупованій території Донецької і Луганської областей продовжує зростати кількість злочинів проти населення з вини та за участю кадрових російських військовослужбовців. Зокрема, 20 липня ц.р. співробітниками ФСБ РФ було затримано начальника розвідки 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) 8 армії (Новочеркаськ) Південного військового округу ЗС РФ Мартиненка Дениса Євгеновича (позивний “Дельфін”, 13.01.1979 р.н.) за зберігання та розповсюдження наркотичних речовин. Після допиту Мартиненко Д.Є. був звільнений з під арешту. За значну суму “відступних” затриманий домовився з співробітниками ФСБ приховати факт злочину. “Вагомі” аргументи Д.Мартиненко полягали у тому, що таким чином він досягав “психологічної стійкості” у своїх підлеглих, які виявляли боягузтво та відмовлялись без наркотичного стимулювання брати участь у диверсійно-розвідувальній діяльності проти підрозділів ЗС України», - йдеться у повідомленні.