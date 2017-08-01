На Донеччині заочно судитимуть командира батальйону бойовиків "Спарта"

Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області завершено спеціальне досудове розслідування стосовного одного з ватажків терористичної організації «ДНР». Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Так, встановлено, що у квітні 2014 року 24-річний уродженець м. Донецька добровільно вступив до складу терористичної організації «ДНР», а саме до підрозділу її силового блоку, який дислокувався на території м. Слов’янська та Слов’янського району.

У серпні 2014 року у складі незаконного збройного формування «розвідувальний батальйон «Спарта», яке очолив громадянин Російської Федерації Павлов А.С. (позивний «Моторола»), чоловік за власною ініціативою, з ідеологічних та корисливих мотивів, вступив до складу вказаного батальйону, обравши позивний «Воха», та обійняв в ньому посаду заступника командира батальйону.

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"Перебуваючи на вказаній посаді, у період з серпня 2014 по жовтень 2016 року, обвинувачений спільно з Павловим А.С. здійснював керівництво даним підрозділом, а також брав участь в бойових діях проти Збройних Сил України та інших військових формувань України, задіяних у проведенні АТО в районі населених пунктів Донецьк (район аеропорту), Вуглегірськ, Шахтарськ, Сніжне, Іловайськ, Дебальцеве, Піски та Широкине", - йдеться в повідомленні.

У жовтні 2016 року, після загибелі «Мотороли», правопорушник обійняв посаду командира окремого розвідувального батальйону «Спарта» терористичної організації «ДНР», до складу якого входить близько 300 осіб.

31 липня обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації) спрямований на розгляд до суду. Через те, що зловмисник продовжує знаходитися на тимчасово непідконтрольній українській владі території, його судитимуть заочно. Максимальна міра покарання по вказаній статті – до 15 років позбавлення волі.