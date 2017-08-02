Полторак перевірив стан бойової готовності артилерійських і танкових підрозділів у пунктах відведення в зоні АТО (фото, відео)

Міністр оборони Степан Полторак перевірив стан бойової готовності артилерійських і танкових підрозділів в пунктах відведення в зоні АТО. Про це Полторак повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні під час робочої поїздки до зони проведення антитерористичної операції перевірив стан бойової готовності артилерійських та танкових підрозділів, які розташовані у пунктах відведення", - написав він.

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"Залишився задоволеним бойовим духом наших військовослужбовців, належним технічним станом техніки та побутовими умовами бійців", - додав міністр.

"Я пишаюся хоробрістю, стійкістю та патріотизмом українських бійців, які захищають нашу державу", - зауважив він.

Раніше Полторак заявляв, що збройний конфлікт на Донбасі не є замороженим, не виключені провокації з боку РФ під надуманими приводами.