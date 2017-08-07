Звільнений з полону суддя розповів про "розчарованого" росіянина, який очолив українську ДРГ на Донбасі
Росіянин був колись "ідейним новоросом", але перейшов на українську сторону.
Структура МГБ ЛНР" займається тільки злочинами проти т. зв. "республіки": "диверсанти", "терористи" й "шпигуни". Усіх їх утримують за однією статтею – держзрада.
Про це звільнений з полону терористів суддя Апеляційного суду Луганської області Віталій Руденко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Руденко розповів історію одного зі своїх співкамерників - громадянина Російської Федерації, який також був "держзрадником", тому що служив інтересам України.
"Він колись був "ідейним новоросом". Сам він з Краснодарського краю, в 14-му році одним з перших після чергової пропаганди (подивився зомбоящик!) прийняв усвідомлене й патріотичне рішення їхати на Донбас захищати русский мир, будувати Новоросію, тому що там фашисти, терористи, тому що утиски, п'яте-десяте. Приїхав з ідейних міркувань, воював у батальйоні "Зоря", потім у військовій комендатурі служив в особистій охороні Ігоря Плотницького був, потім Надію Савченко охороняв. Він неординарна особистість, дуже цікавий хлопець. Але потім, говорить, чим далі у ліс, тим більше дров. Розповідає: "Я дивлюся, що в цій республіці відбувається не те, заради чого я сюди приїхав, і не те, заради чого мої хлопці, "ідейні новороси", гинули". І на нього там сфабрикували кримінальну справу за незаконне зберігання зброї. (...) Коли він потрапив в луганське СІЗО, виявилося, що там близько 300 осіб, "ідейних ополченців", утримується під вартою з різних приводів, тобто "нова влада" (на чолі з Плотницьким. - Ред.) розпочала зачистку непотрібних, неугодних", - розповідає Руденко.
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"А ще коли він служив у військовій комендатурі, він спілкувався з багатьма українськими військовополоненими. І говорить мені: "Я ж бачу, що вони нормальні й адекватні люди, справжні патріоти своєї країни, у них нормальні переконання, нічого фашистського я не бачу. Я так само захищав свою батьківщину, як хлопці стоять.... Я зрозумів, що до влади фашисти тут прийшли, тому треба їх позбавлятися", - передав слова росіянина Руденко.
За його словами, "розчарований росіянин" перейшов на українську сторону: "Він був певний час на українській території, проходив підготовку, потім був кинутий знову у Луганськ, створив свою ДРГ й виконував певні завдання. Потім група була розсекречена і дуже багато з його складу ДРГ зараз перебувають там на підвалі".
Як повідомляв УНІАН, 30 липня СБУ заявила про звільнення з полону бойовиків "ЛНР" українського судді Віталія Руденка. Про його долю понад дев'ять місяців фактично нічого не було відомо. Руденка захопили бойовики так званої "ЛНР". Тримали у підвалі, він зазнавав психологічних тортур, щоб примусити співпрацювати із самопроголошено "владою".