Звільнений з полону суддя розповів про "розчарованого" росіянина, який очолив українську ДРГ на Донбасі

Структура МГБ ЛНР" займається тільки злочинами проти т. зв. "республіки": "диверсанти", "терористи" й "шпигуни". Усіх їх утримують за однією статтею – держзрада.

Про це звільнений з полону терористів суддя Апеляційного суду Луганської області Віталій Руденко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Руденко розповів історію одного зі своїх співкамерників - громадянина Російської Федерації, який також був "держзрадником", тому що служив інтересам України.

"Він колись був "ідейним новоросом". Сам він з Краснодарського краю, в 14-му році одним з перших після чергової пропаганди (подивився зомбоящик!) прийняв усвідомлене й патріотичне рішення їхати на Донбас захищати русский мир, будувати Новоросію, тому що там фашисти, терористи, тому що утиски, п'яте-десяте. Приїхав з ідейних міркувань, воював у батальйоні "Зоря", потім у військовій комендатурі служив в особистій охороні Ігоря Плотницького був, потім Надію Савченко охороняв. Він неординарна особистість, дуже цікавий хлопець. Але потім, говорить, чим далі у ліс, тим більше дров. Розповідає: "Я дивлюся, що в цій республіці відбувається не те, заради чого я сюди приїхав, і не те, заради чого мої хлопці, "ідейні новороси", гинули". І на нього там сфабрикували кримінальну справу за незаконне зберігання зброї. (...) Коли він потрапив в луганське СІЗО, виявилося, що там близько 300 осіб, "ідейних ополченців", утримується під вартою з різних приводів, тобто "нова влада" (на чолі з Плотницьким. - Ред.) розпочала зачистку непотрібних, неугодних", - розповідає Руденко.

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"А ще коли він служив у військовій комендатурі, він спілкувався з багатьма українськими військовополоненими. І говорить мені: "Я ж бачу, що вони нормальні й адекватні люди, справжні патріоти своєї країни, у них нормальні переконання, нічого фашистського я не бачу. Я так само захищав свою батьківщину, як хлопці стоять.... Я зрозумів, що до влади фашисти тут прийшли, тому треба їх позбавлятися", - передав слова росіянина Руденко.

За його словами, "розчарований росіянин" перейшов на українську сторону: "Він був певний час на українській території, проходив підготовку, потім був кинутий знову у Луганськ, створив свою ДРГ й виконував певні завдання. Потім група була розсекречена і дуже багато з його складу ДРГ зараз перебувають там на підвалі".

Як повідомляв УНІАН, 30 липня СБУ заявила про звільнення з полону бойовиків "ЛНР" українського судді Віталія Руденка. Про його долю понад дев'ять місяців фактично нічого не було відомо. Руденка захопили бойовики так званої "ЛНР". Тримали у підвалі, він зазнавав психологічних тортур, щоб примусити співпрацювати із самопроголошено "владою".