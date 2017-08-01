Росіянин, який воював проти "хунти", очолив українську ДРГ на Донбасі

14:19, 01 серпня 2017
Війна
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Росіянин пішов на співпрацю зі спецслужбами, пізніше очолив українську ДРГ.

Громадянин РФ разом з українською ДРГ потрапив

Громадянин Росії, який приїхав воювати на Донбас з ідейних міркувань, перейшов на бік України й очолив українську диверсійно-розвідувальну групу. Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив звільнений з полону бойовиків "ЛНР" суддя Віталій Руденко, передає "Громадське радіо".

Він зазначив, що познайомився з цією людиною в камері "ЛНР".

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"Зі мною в камері сидів громадянин Росії. Він приїхав у 2014 з ідейних міркувань — воювати з "фашистською хунтою". Воював у батальйоні "Зоря". Через деякий час він зневірився в усьому і пішов на співпрацю зі спецслужбами. Пізніше він очолив українську ДРГ. Сталося так, що його викрили групу й він потрапив "у підвал", - розповів Руденко.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня СБУ заявила про звільнення з полону бойовиків "ЛНР" українського судді Віталія Руденка. Про його долю більше дев'яти місяців фактично нічого не було відомо. Руденка захопили бойовики так званої "ЛНР". 

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Теги: #росіянин в українській ДРГ#росіянин в ЛНР