Жителі окупованого під Маріуполем села розповіли місії ОБСЄ про танки та вогневу активність бойовиків

Поблизу Маріуполя озброєні члени «ДНР» перешкоджали роботі спостерігачів місії ОБСЄ.

Про це йдеться у опублікованому звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 6 серпня 2017 року.

СММ заявляє, що спостерігала за ситуацією, в якій опинилися цивільні особи, які мешкають поблизу лінії зіткнення.

«Жителі в підконтрольному «ДНР» с. Саханка (24 км на північний схід від Маріуполя) повідомили спостерігачам, що кілька членів «ДНР» заселилися в покинуті будинки у селі попри заперечення з боку сусідів. Кілька жителів розповіли спостерігачам, що вони бачили танки і чули з боку села вогневу активність», - зазначили в місії.

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Повідомляється, що спостерігачі бачили приблизно 10 чоловіків у формі військового типу, двоє з яких були озброєні.

«Поки спостерігачі перебували в цьому селі, вони випадково почули, як члени «ДНР» говорили жителям не спілкуватися з командою СММ. Озброєні члени «ДНР» підійшли до спостерігачів і попросили показати посвідчення особи і план патрулювання. На відмову спостерігачів зробити це «ДНРівці» заявили, що не дозволять патрулю СММ продовжувати пересування. Через 10 хвилин вони наказали спостерігачам поїхати звідти», - йдеться в звіті місії ОБСЄ.