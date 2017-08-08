У Генштабі пояснили, за яких умов на Донбасі можуть змінити формат АТО

У разі загострення ситуації на Донбасі формат антитерористичної операції може змінитися. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, наразі формат АТО відповідає тим загрозам, які існують. "Надалі, в разі загострення, думаю, формат цієї операції зміниться", - сказав Муженко.

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Крім того, начальник Генштабу зазначив, що на сьогодні достатньо тих повноважень, які є у військових у зоні АТО.

"У перспективі, дійсно, в разі загострення ситуації передбачається велика централізація системи управління. У нас є два закони - про надзвичайний стан і про воєнний. Він дійсно передбачає посилення ролі військових к тих регіонах, де введено воєнний стан, тому що головними у загальній структурі органів влади стають органи військового управління", - пояснив він.

Раніше Муженко заявляв, що у разі загострення ситуації на Донбасі у першу чергу до лав Збройних сил України будуть призвані резервісти.