Вранці бойовики порушили домовленість і обстріляли ділянку маршруту місії ОБСЄ

Українська сторона СЦКК повідомляє, що вже вдруге за останні два дні НЗФ ОРДО влаштовують збройні провокації на лінії розмежування сторін та створюють перешкоди роботі патрулів СММ ОБСЄ на чолі з першим заступником голови Місії Александром Хугом.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Зокрема, 10 серпня в 7.30 визначений особовий склад підрозділу Збройних Сил України розпочав роботи по інженерному обстеженню ділянки дороги на території підконтрольній уряду України, по якій було заплановано проїзд Александра Хуга з населеного пункту Пікузи, що на території ОРДО до Маріуполя.

«В 7.40 бойовики розпочали обстріл позицій ЗС України зі стрілецької зброї та залученням снайперів, під час якого отримав поранення військовослужбовець ЗС України, який здійснював обстеження зазначеної ділянки дороги щодо наявності вибухонебезпечних пристроїв», - повідомила українська сторона СЦКК.

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Звертається увага, що роботи по розмінуванню проводились при наявних гарантіях безпеки з боку НЗФ ОРДО, які були офіційно передані російською стороною СЦКК.

З метою з’ясування мінної небезпеки на дорозі для продовження руху в напрямку Маріуполя, патруль СММ ОБСЕ здійснив запуск БПЛА. Під час польоту квадрокоптера в районі селища Пікузи над територією непідконтрольній уряду України, його було обстріляно бойовиками.

Повідомляється, що Хуг та співробітники СММ ОБСЄ так і не змогли проїхати в Маріуполь по запланованому маршруту. За інформацією, отриманою від ОБСЄ, 10 серпня з боку НЗФ ОРДО ніяких заходів по розмінуванню вказаної ділянки дороги не проводились.

У СЦКК повідомляють, що 9 серпня НЗФ ОРДО цілеспрямовано знищили камеру спостереження СММ ОБСЄ на Донецькій фільтрувальній станції і також обстріляли БПЛА місії.

«Як вже зазначала українська сторона СЦКК, такі дії бойовиків в останні місяці мають системний характер та свідчать про те, що керівництво ОРДО цинічно нехтує Мінськими домовленостями та свідомо прагне до подальшого загострення збройного конфлікту на Донбасі», - йдеться в повідомленні.