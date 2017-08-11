Доба в АТО: 15 обстрілів, один український військовий загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої

За минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир'я. В результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Один боєць загинув в результаті підриву на невідомий вибуховий пристрій неподалік селища Піски. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

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"Найбільш неспокійно в кінці доби було на Луганському напрямку. Тут бойовики двічі з великокаліберних кулеметів вели вогонь по наших опорних пунктах неподалік Станиці Луганської, а зміцнення в селищі Щастя обстріляли з зенітної установки. Крім того, ввечері, бандити майже годину з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів били по українським укріплення в районі Кримського. У відповідь сили АТО накрили бойовиків щільним вогнем з гранатометів", - йдеться в повідомленні.

</iframe</div> На Приморському напрямку під гранатометный вогонь потрапили українські опорні пункти у Талаківці і Водяному.

Як повідомляв УНІАН, бойовики активізувалися під Маріуполем: випустили більше 60 хв і 40 боєприпасів з "Град-П". Бойовики використовували важке озброєння під час обстрілу позицій Збройних сил України.