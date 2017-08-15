Місія ОБСЄ бачила на окупованому Донбасі найманців з відзнаками РФ

Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ бачили відзнаки країни-агресора РФ в окупованому Донбасі. Про це заявив на брифінгу перший заступник СММ ОБСЄ Олександр Хуг, відповідаючи на питання журналіста, чи є російські найманці в ОРДЛО, передає Лига.net.

"Ми звітуємо тільки про те, що бачимо. Ми бачили відзнаки Російської Федерації та інших держав", - зазначив Хуг.

За його словами, спостерігачі спілкувалися з людьми, які сказали, що вони є військовими РФ. "Ми бачили окремі одиниці зброї, засоби радіоелектронної боротьби (російські, - ред.). Але висновки не відносяться до наших повноважень. Ми покликані фіксувати, те, що бачимо", - сказав Хуг.

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Він назвав звинувачення ОБСЄ в тому, що спостерігачі мало що помічають, необґрунтованими.

"Ті, хто стверджує, що місія сліпа, це не тому, що ми не моніторимо, а тому, що нам не дають спостерігати", - зазначив Хуг.

Відповідаючи на питання про те, яка роль російського складу місії і чи варто їм довіряти, Хуг підкреслив: "Ми відкриті у контексті публікації якісного і кількісного складу місії. Звіти пишуться не однією людиною. Патрулі завжди складаються з представників різних держав. Звіти пишуться усіма членами патруля. Це спрямовано на те, що дві пари очей бачать краще, ніж одна".

Як повідомляв УНІАН, в ОБСЄ заявили, що озброєні бойовики в селі на Донеччині знову перешкодили роботі місії.