Озброєні бойовики у селі на Донеччині знову завадили роботі місії ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що спостерігачі СММ були змушені залишити село Ясне через озброєних бойовиків «ДНР».

Про це йдеться у звіті місії за вихідні.

Спостерігачі заявляють, що 13 серпня озброєний член «ДНР» в Ясному запитав у них про мету візиту і сказав, що йому не подобається присутність місії в селі.

Зокрема, у звіті сказано, що спостерігачі знову зафіксували присутність збройних формувань в житловому районі Ясного, де раніше було задокументовано пошкодження житлових будинків.

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«На південно-західному кінці вул. Леніна спостерігачі бачили щонайменше 10 озброєних членів «ДНР». Коли троє з них наблизилися до СММ, спостерігачі помітили, що двоє чоловіків тримають автомати типу АК зі знятими запобіжниками (тобто автомати, налаштовані на суцільний автоматичний вогонь), а ще один чоловік здійснював відеофіксацію їхнього спілкування з членами патруля місії. Один з двох чоловіків запитав у спостерігачів про мету їхнього візиту і сказав, що йому не до вподоби присутність місії в селищі", - йдеться у звіті.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня на мосту біля Станиці Луганської озброєний терорист погрожував вистрілити по членах патруля СММ ОБСЄ.