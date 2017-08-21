Пожежі в зоні АТО: журналістка показала, як горять поля, будинки і позиції ЗСУ (фото)

У зоні АТО горять поля, будинки та позиції ЗСУ в Пісках, Опитному та Водяному. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Алла Хоцянівська.

Читайте такожЗагострення в зоні АТО: бойовики все активніше гатять з важкої зброї, 5 військових постраждали

"Піски, Опитне, Водяне. Горять поля, будинки, позиції. Вогонь миттєво перекидається по сухій траві і йде далі", - йдеться у її повідомленні.

Журналістка розповіла, що відучора в Пісках згоріло до 50 хат, у Водяному - п'ять. Крім того, по всій лінії фронту тут накривали з важкого озброєння - міномети, танки.

Раніше в Міноборони повідомляли, що бойовики навмисно підпалюють поля і лісосмуги на лінії розмежування з метою витіснення підрозділів сил АТО з займаних позицій.