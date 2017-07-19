Порошенко назвав прірвою між минулим і майбутнім "кордон" з окупованою РФ Південною Осетією

Президент України Петро Порошенко назвав прірвою лінію розмежування з окупованим Росією Цхінвальським регіоном.

Як повідомили у прес-службі глави Української держави, Порошенко, перебуваючи в Грузії з державним візитом, разом з грузинським колегою Гіоргі Маргвелашвілі відвідав лінію розмежування з окупованим Росією Цхінвальським регіоном.

Порошенко, зокрема, наголосив, що Україна підтримує і робить все можливе для того, щоб забезпечити суверенітет, територіальну цілісність і незалежність Грузії.

«Дуже важливо, що ми зараз знаходимось тут. Це не є лінія зіткнення. Це навіть не є лінією окупації. Це є прірвою між минулим і майбутнім», - сказав він у спільному коментарі для ЗМІ.

За словами президента України, люди опинилися за колючим дротом. «Це є результат політики Російської Федерації», - наголосив він.

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Порошенко додав, що, з одного боку, є квітучий Тбілісі, 5-ти зіркові готелі Батумі, гірськолижні курорти, щасливі люди, інвестори, економічне зростання, безвізовий режим, Угода про асоціацію. «Що ми бачимо з того боку прірви, яку зробила Російська Федерація? Подивіться в очі людей – сльози, гуманітарна катастрофа. Ми бачимо ситуацію, коли люди не мають елементарних прав на медичну допомогу, школу для своїх дітей, на кошти для існування, і головне – вони не мають жодної надії, що буде будь-який прогрес, поки там є РФ», - зазначив він.

Порошенко підкреслив, що це дає ще більшу мотивацію рішуче боротися за відновлення територіальної цілісності Грузії та України. «Ми будемо боротися разом, щоб ліквідувати ці колючі дроти», - наголосив він.

В свою чергу президент Грузії зазначив, що грузинська влада мотивує людей з окупованих територій відвідувати вільну Грузію, де рівень життя набагато вищий. «Ніколи український та грузинський народи не зламаються і будуть стійкими», - переконаний Маргвелашвілі.