У населених пунктах Новоазовськ, Сєдове та Безіменне окупанти проводять обшуки приватних помешкань - розвідка
12:49, 23 серпня 2017Війна
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Їхня мета - виявлення проукраїнськи налаштованих осіб.
Бойови шукають проукраїнську символіку / фото narodna-pravda.ua
У населених пунктах Новоазовськ, Сєдове та Безіменне окупанти проводять обшуки приватних помешкань з метою виявлення проукраїнськи налаштованих осіб.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.
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"Окупантами у населених пунктах Новоазовськ, Сєдове та Безіменне під виглядом перевірки прописки місцевих мешканців, реєстрації автомобільного транспорту проводяться обшуки приватних помешкань з метою виявлення проукраїнськи налаштованих осіб та ознак підготовки несанкціонованих заходів", - повідомляє розвідка.
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