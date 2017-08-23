У населених пунктах Новоазовськ, Сєдове та Безіменне окупанти проводять обшуки приватних помешкань - розвідка

12:49, 23 серпня 2017
Війна
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Їхня мета - виявлення проукраїнськи налаштованих осіб.

Бойови шукають проукраїнську символіку / фото narodna-pravda.ua

У населених пунктах Новоазовськ, Сєдове та Безіменне окупанти проводять обшуки приватних помешкань з метою виявлення проукраїнськи налаштованих осіб.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

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"Окупантами у населених пунктах Новоазовськ, Сєдове та Безіменне під виглядом перевірки прописки місцевих мешканців, реєстрації автомобільного транспорту проводяться обшуки приватних помешкань з метою виявлення проукраїнськи налаштованих осіб та ознак підготовки несанкціонованих заходів", - повідомляє розвідка.

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