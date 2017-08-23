Генштаб ЗСУ відправляє двох верифікаторів спостерігати за навчаннями Росії у Білорусі

Генеральний штаб Збройних сил України відправляє двох верифікаторів до Білорусі для спостереження за навчаннями «Захід-2017».

Як повідомляє прес-служба Генштабу, українська сторона підтверджує факт запрошення представників України для спостереження за ходом військових навчань «Захід-2017», які мають відбутися на території Республіки Білорусь за участю військ Російської Федерації.

За повідомленням Управління верифікації Генштабу ЗСУ, на запрошення білоруської сторони в період з 16 по 20 вересня за ходом навчань спостерігатимуть двоє українських верифікаторів.

«Відповідно до положень Віденського документа 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки Україна отримала від Республіки Білорусь офіційне запрошення до участі двох представників Збройних сил України у спостереженні за військовою діяльністю під час проведення етапу практичних дій військ (сил) у рамках спільного стратегічного навчання “Захід-2017” на території Республіки Білорусь у період 16 – 20.09.2017», - повідомляють українські верифікатори.

Окрім України, запрошення спостерігати за навчаннями «Захід-2017» отримали Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Швеція та Естонія.

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Як повідомляв УНІАН, за офіційними даними, активна фаза спільних стратегічних навчань Білорусі та Росії "Захід-2017" запланована на 14-20 вересня. У цих навчаннях передбачається участь до 13 тис. військовослужбовців.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що реальна чисельність учасників навчань «Захід-2017» становитиме до 240 тис. осіб.

Міністр оборони Степан Полторак вважає, що ці навчання можуть бути використані для початку агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи, що має спільний кордон із Росією.