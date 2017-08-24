Порошенко: на окупованому Донбасі перебуває 3 тисячі професійних російських військових

Президент України Петро Порошенко заявляє, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу перебуває 3 тис. професійних російських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції з міністром оборони США Джеймсом Меттісом сьогодні в Києві.

Президент відзначив важливість припинення вогню на Донбасі перед початком навчального року.

«Які конкретні кроки ми очікуємо від Росії? Це вивести російські війська, наша розвідка підтверджує – мінімальний рівень регулярних військ РФ на окупованій території (Донбасу) – приблизно 3 тисячі (військових)», - наголосив президент.

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Загалом, за його словами, на Донбасі у складі російсько-окупаційних військ перебуває 39 тис. осіб.

Крім того, на окупованих територіях діє російський спецназ, додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі домовились з півночі 25 серпня встановити режим тиші на сході України у зв'язку з початком нового навчального року.