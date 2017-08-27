ОБСЄ: з початком "шкільного перемир'я" обстрілів на Донбасі поменшало

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні зафіксувала, що з початком "шкільного перемир'я" кількість обстрілів на Донбасі зменшилась. Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

У Донецькій області кількість порушень режиму припинення вогню станом на 19:30 25 серпня зменшилася вдвічі у порівнянні з попередньою добою - 70 вибухів проти 140. Більшість із них зафіксовано в районі між підконтрольним українському уряду містом Авдіївка та підконтрольним так званій "ДНР" містом Ясинувата. У Луганській області було зафіксовано один вибух і три постріли супроти приблизно 70 вибухів днем раніше.

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ОБСЄ також повідомляє про порушення відведення важких озброєнь від лінії розмежування. "У підконтрольному урядові Олександрополі місія зафіксувала наявність самохідних гаубиць, розміщених там із порушенням ліній відведення. Спостерігачі вперше зафіксували наявність 25 протитанкових мін приблизно за 600 метрів на північний захід від контрольного пункту в'їзду-виїзду поблизу Мар'їнки", - повідомила місія ОБСЄ. СММ фіксувала порушення відведення й на підконтрольних сепаратистам територіях.

Нагадаємо, "шкільне перемир'я" на Донбасі до початку навчального року розпочалось о 00.00 у ніч на 25 серпня. Відповідної домовленості було досягнуто 23 серпня на засіданні Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі. Проте з першого ж дня дії нового режиму припинення вогню сторони конфлікту закидають одна одній його порушення.