До Дніпра доставили хворих дітей з Мар'їнки
21:41, 28 серпня 2017Війна
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У Дніпро надійшли діти зі складними діагнозами.
Мар'їнка / Событие
Вчора пізно ввечері в Дніпропетровську обласну дитячу лікарню доставили ще двох дітей з Мар'їнки, де була обстріляна центральна районна лікарня, в якій тепер неможливо надавати медичну допомогу, повідомляє "Событие".
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У Дніпро надійшли діти зі складними діагнозами: патологічний перелом нижньої третини стегна з укороченням правої ноги на 5 см, поліосальною фіброзною дисплазією правої нижньої кінцівки, а також з перинатальним гіпоксично-ішемічним ураженням ЦНС (новонароджений).
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