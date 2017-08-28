До Дніпра доставили хворих дітей з Мар'їнки

Вчора пізно ввечері в Дніпропетровську обласну дитячу лікарню доставили ще двох дітей з Мар'їнки, де була обстріляна центральна районна лікарня, в якій тепер неможливо надавати медичну допомогу, повідомляє "Событие".

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У Дніпро надійшли діти зі складними діагнозами: патологічний перелом нижньої третини стегна з укороченням правої ноги на 5 см, поліосальною фіброзною дисплазією правої нижньої кінцівки, а також з перинатальним гіпоксично-ішемічним ураженням ЦНС (новонароджений).