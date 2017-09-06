Сьогодні основна активність бойовиків зафіксована на Маріупольському напрямку – штаб АТО
Загалом від початку доби російсько-окупаційні угруповання 13 разів відкривали вогонь по позиціях української армії, втрат серед наших військових немає.
За добу контрольовані Росією бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі.
Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 6 вересня, розміщеному у соціальній мережі Facebook.
У штабі заявляють, що обстановка у районі проведення АТО від початку доби дещо змінилася.
"Сьогодні основна активність противника фіксувалась на Приморському напрямку, зокрема у районі Лебединського. Тут бойовики 6 разів відкривали вогонь з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших опорних пунктах. Крім того, ворог застосовував зброю на підступах до Широкиного та Водяного", - заявляють у штабі.
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Водночас на Донецькому напрямку двічі під вогнем зі стрілецької зброї опинились українські укріплення біля шахти «Бутівка» та Зайцевого, а на Луганському напрямку єдиний обстріл українського опорного пункту з гранатомету зафіксований близько 13.00 поблизу Кримського.
"Загалом від початку доби російсько-окупаційні угруповання 13 разів відкривали вогонь по позиціях української армії. Втрат серед наших військових немає", - наголосили у штабі.