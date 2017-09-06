Сьогодні основна активність бойовиків зафіксована на Маріупольському напрямку – штаб АТО

За добу контрольовані Росією бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 6 вересня, розміщеному у соціальній мережі Facebook.

У штабі заявляють, що обстановка у районі проведення АТО від початку доби дещо змінилася.

"Сьогодні основна активність противника фіксувалась на Приморському напрямку, зокрема у районі Лебединського. Тут бойовики 6 разів відкривали вогонь з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших опорних пунктах. Крім того, ворог застосовував зброю на підступах до Широкиного та Водяного", - заявляють у штабі.

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Водночас на Донецькому напрямку двічі під вогнем зі стрілецької зброї опинились українські укріплення біля шахти «Бутівка» та Зайцевого, а на Луганському напрямку єдиний обстріл українського опорного пункту з гранатомету зафіксований близько 13.00 поблизу Кримського.

"Загалом від початку доби російсько-окупаційні угруповання 13 разів відкривали вогонь по позиціях української армії. Втрат серед наших військових немає", - наголосили у штабі.